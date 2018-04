Schramberg Europameister tritt bei "Supertalent" auf

Schramberg (zeg). Mit 56 Jahren hat sich der Schramberger, der in der Talstadt einen Pizza-Imbiss betreibt, am Wochenende den ersten Platz bei der "Offenen Europa-Meisterschaft" in Villingen-Schwenningen, veranstaltet von Kado Germany, geholt. Zuletzt führte er diesen Titel vor 30 Jahren. Im August vergangenen Jahres hat er das Training wieder intensiviert und 25 Kilogramm abgenommen. Seine Kickbox-Fähigkeiten stellt Infantone übrigens auch in der Fernsehsendung "Das Supertalent 2018" bei RTL vor. Zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn will er Dieter Bohlen und den Rest der Jury mit einer Kickbox-Show überzeugen. Zuvor nimmt er aber noch an der Weltmeisterschaft teil, die im Juni stattfindet. Der Austragungsort stehe noch nicht fest, so Infantone.