Schönwald Nach Unfall auf B 500: Baby ist tot

Bei dem Unfall am Sonntag war der Van einer fünfköpfigen Familie auf der Robert-Gerwig-Straß (B 500) ein einen entgegenkommenden VW geprallt. Nach Angaben der Polizei, war der Fahrer des Vans offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der 31 Jahre alte Familienvater saß laut Polizei betrunken am Steuer. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die 29 Jahre alte Ehefrau wurde schwer verletzt. Auch die beiden anderen ein und zwei Jahre alten Kinder der Familie erlitten schwere Verletzungen.