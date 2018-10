Schönwald Todesfahrer war wohl stark betrunken

Der 31-Jährige war mit einem Van auf der Robert-Gerwig-Straße/Bundesstraße 500 auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte das Auto mit dem Gegenverkehr. In dem Auto des 31-Jährige befand sich seine Familie: drei Kinder und Ehefrau. Sie wurden bei dem Unfall alle schwer verletzt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete die Untersuchung des Unfallgeschehens durch einen Sachverständigen an. Dieser erschien noch in der Nacht an der Unfallstelle und übernahm die Rekonstruktion des Unfalls.