Schömberg/Unterreichenbach Vier weitere Corona-Fälle im Kreis Calw

Eine der Erkrankten befindet sich aktuell noch in stationärer Behandlung in Frankfurt, die beiden anderen konnten bereits an ihren Wohnort zurückkehren und verbleiben die kommenden zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Auch die übrigen sieben aus dem Kreis Calw stammenden Mitglieder der insgesamt 44-köpfigen Reisegruppe wurden bereits isoliert. Des Weiteren wurde eine männliche Kontaktperson der infizierten Frau aus der Stadt Wildberg (zweiter bestätigter Corona-Fall im Kreis Calw) im ambulanten Diagnosezentrum in Neubulach positiv auf das Virus getestet. Der Erkrankte verbleibt weiterhin in häuslicher Isolation.