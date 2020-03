Wildberg Zweiter Corona-Fall im Kreis Calw bestätigt

Wie sie sich angesteckt hat, konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Nach Abstimmung mit ihrem Hausarzt wurde sie vergangene Woche im ambulanten Diagnosezentrum in Neubulach getestet. Dies teilte das Landratsamt in Calw am Montagnachmittag mit. Die Erkrankte weist laut Landratsamt aktuell leichte Symptome auf und befindet sich ebenso wie 14 Kontaktpersonen für zwei Wochen in häuslicher Isolation.