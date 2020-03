Haiterbach Corona-Fall bei TSV-Fußballern

Haiterbach - Im Kreis Calw gibt es seit Freitag den ersten Corona-Fall. Das bestätigte die Pressestelle des Landratsamts Calw auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Nachgewiesen wurde der Virus bei einem 29-jährigen Fußballspieler des TSV Haiterbach. Der TSV hatte sich mit den Spielern der ersten und zweiten Mannschaft in einem Trainingslager in der Stadt Sirmione am Gardasee in Italien aufgehalten, wie Timo Thal, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Haiterbach, auf Anfrage erklärte.