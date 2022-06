5 Auf dem Minigolf-Platz kann man sich sportlichen Herausforderungen stellen. Foto: Tina Block/Stadt Nagold

Am Kindergeburtstag nur zu Hause sitzen und Topfschlagen? Das geht auch. In Nagold gibt es aber viel mehr zu erleben. Von der Schnitzeljagd bis zu Minigolf haben wir sieben Tipps zusammengestellt, damit der Kindergeburtstag zum vollen Erfolg wird.















Nagold - Ideen für Kindergeburtstage gibt es wie Sand am Meer. Doch nicht immer ist es für Eltern leicht, eine Schar an Kindern im Griff zu behalten und zu unterhalten. Kindergeburtstage sollten schließlich auf keinen Fall langweilig werden. Umso besser, dass es in und um Nagold viele Orte und Aktivitäten wird, sodass jede Geburtstagsfeier zum Hit wird. Fast alles davon sogar kostengünstig und an der frischen Luft.

1. Schatzsuche im Zauberwald

Die Reise im Zauberwald geht durch vier Themengebiete, dem Wichtelwald, Feenland, Geistersteige und dem abschließenden Trollpfad. Als i-Tüpfelchen gibt es unter der Trollbrücke für Kinder eine Schatzkiste zu finden. Eltern können ein eigenes Vorhängeschloss mitbringen und den Schlüssel verstecken. Nur, wenn die Kinder den Schlüssel finden, gelangen sie zum Schatz. Der Pfad ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet und nur bedingt Kinderwagengerecht.

Adresse: Friedhofsstraße 27, 72202 Nagold

Öffnungszeiten: Am besten bei schönem Wetter, da es matschig werden kann

Kontakt/Website: www.nagold.de/zauberwald

Kosten: Gratis, außer ggf. Kosten für Vorhängeschloss und den Schatz (5 bis 20 Euro)

2. Grillparty an der Häfele Hütte

Nach erfolgreicher Schatzsuche im Zauberwald oder einfach so, bietet sich in direkter Nachbarschaft der Besuch des Grillplatzes an der Häfele Hütte an. Für ausgiebiges Toben und Spielen gibt es auch eine Spielwiese, sowie ausreichend Sitzgelegenheiten und eine WC-Anlage, diese allerdings nur mit kostenpflichtiger Reservierung.

Adresse: Friedhofsstraße 27 (Nagold Kernstadt)

Öffnungszeiten: Rund um die Uhr

Kontakt/Website: www.nagold.de/de/Freizeit-Tourismus/Tourismus/Aktiv/Freizeitangebote

Kosten: Grillstelle gratis, für Reservierungen der ganzen Hütte mit WC-Anlage von Freitag bis Sonntag wird eine Gebühr von 120 Euro erhoben, an restlichen Tagen 100 Euro plus eine Kaution von 250 Euro

3. Annis Schwarzwald-Geheimnis

Ein Spaziergang auf dem Nagolder Schlossberg, kombiniert mit einem Escape-Room-Abenteuer: Bei der interaktiven Wanderung lösen die Familien mit Anni, dem Schwarzwald-Maskottchen Rätsel und Aufgaben, um die richtige Wanderstrecke und den verschollenen Nagolder Keltenschatz zu finden – ganz ohne digitale Unterstützung. Im Vorfeld muss davor an der Nagolder Tourist-Information ein Rucksack abgeholt werden. Das Spiel ist für Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren bei einer Gruppengröße von sechs bis acht Kindern konzipiert.

Adresse: Nagolder Schlossberg, Rucksack zum Ausleihen Tourist-Information, Marktstraße 27-29

Öffnungszeiten: Ganzjährig buchbar, empfohlene Jahreszeit von April bis Oktober

Kontakt/Website: www.nagold.de/Annis-Schwarzwald-Geheimnis, Reservierungen unter 07452 681-135 oder tourismus@nagold.de

Kosten: 25 Euro Ausleihgebühr pro Rucksack

4. Abenteuerspielplatz und Picknick im Stadtpark Kleb

Beim Spielplatz im Stadtpark Kleb kommen kleine Abenteurer voll auf ihre Kosten. Mit Sandkasten, Matschbereich, verschiedenen Spielgeräten und Wasserspielbereich ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für das leibliche Wohl kann man im Stadtpark Kleb direkt am Ufer der Nagold außerdem tolle Picknicks veranstalten.

Adresse: Am Schlossberg

Öffnungszeiten: Am besten bei schönem Wetter

Website: www.nagold.de/de/Freizeit-Tourismus/Tourismus

Kosten: Gratis, Kosten für Picknick je nach Bedarf

5. Badepark Nagold

Ob Schwimmen, Tauchen oder ins Wasser springen: Ein Kindergeburtstag im Badepark macht jedem Spaß. Dieser Anlass kann speziell im Badepark Nagold angemeldet werden. In der Wintersaison findet mittwochs und samstags außerdem ein Spielenachmittag für Kinder und Jugendliche statt.

Adresse: Am Schlossberg 15

Öffnungszeiten: 8 bis 19 Uhr, Kindergeburtstage nur freitags nach Anmeldung, 8.30 bis 18.30

Kontakt/Website: www.nagold.de/Badepark

Kosten: Kinder 2,50 Euro pro Person, Erwachsene 3,50 (Einzelkarten)

6. Planwagenfahrten Haas

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde – oder in dem Fall in einem Planwagen. Bei Planwagenfahrten Haas lassen sich Kindergeburtstage in einer Kutsche verbringen und dabei die Nagolder Natur genießen. Gezogen wird der Planwagen von braven Kaltblutpferden.

Adresse: Lindenrain 16, 72224 Ebhausen

Öffnungszeiten: Je nach Absprache

Kontakt/Website: www.planwagenfahrten-haas.de/planwagenfahrten-haas/, Tel. 0171 2280 23 3, Mail info@planwagenfahrten-haas.de

Kosten: Nach Absprache

7. Minigolf im Kleb

Minigolf spielen ist immer eine gute Idee für Kindergeburtstage. In Nagold können sich die Kinder auf 18 Bahnen austoben und dabei bei "Pyramiden", "Bodenwellen" oder "Sprungschanzen" sportlichen Herausforderungen gegenüber stehen.

Adresse: Am Schlossberg

Öffnungszeiten: Von März bis Oktober ab 11 Uhr bis 18 Uhr (je nach Witterung)

Kontakt/Website: minigolf-nagold.jimdofree.com/minigolf/

Kosten: Erwachsene 3,50, Kinder ab 6 Jahren 2,50 Euro, Gruppen (Ab 5 Erwachsenen 14,50)

0