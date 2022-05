Was unternehmen am Kindergeburtstag?

Calw - Oft zählen Kinder die Tage, bis es endlich so weit ist. Noch zwei Mal schlafen, dann noch einmal - und dann ist der große Tag endlich da. Da will man seinen Kindern natürlich eine schöne Überraschung machen. Zum Glück gibt’s rund um Calw eine tolle Auswahl, wie unsere nachfolgenden Tipps zeigen.

Auf den Spuren von Füchsen und Wölfen

Wer sich mit den Kids richtig auspowern will, der geht mit der Kinderschar in der Fuchsklinge wandern. Dort können die Kinder Staudämme bauen oder von Stein zu Stein hüpfen. Ein Picknick im Schatten der Bäume am plätschernden Bach rundet einen schönen Nachmittag ab.

Wer eine größere, fast zehn Kilometer lange Tour machen will, geht von Hirsau aus auf der linken Seite des Nagoldtals Richtung Bad Liebenzell. Bei dem kleinen Ort Ernstmühl wechselt man die Talseite und folgt dem Wegweiser zur Wolfsschlucht. Oben angekommen wandert man wieder Richtung Hirsau und daran vorbei, bis man die Schilder zur Fuchsklinge entdeckt. Dann durchwandert man die Fuchsklinge und kommt wieder in Hirsau heraus.

Startpunkt: Die Fuchsklinge liegt auf der Ostseite des Nagoldtals oberhalb von Hirsau. Man gelangt dorthin, wenn man in Hirsau der Waldstraße folgt bis zum Restaurant und Café Fuchsklinge (Waldstraße 44, 75365 Hirsau). Dort kann parken.

Website: touren-schwarzwald.info oder calw.de/touren

Was Millionen Jahre alte Steine erzählen

Die GeoTour Calw lädt ein, live dabei zu sein, wenn Steine entstehen oder auf Wegen spazieren zu gehen, die vor Millionen von Jahren einmal Wüsten- und Meeresböden waren. Außerdem erfährt man auf der Tour, warum es früher im Nordschwarzwald Bewässerungsanlagen gab. Viele Erkundungsaufgaben und Forschungsfragen machen das Thema "Steine und Geologie" zum einem Naturlerlebnis voller Spaß und Spannung.

Wichtig: Die Texte und Bilder für die Stationen findet man in einer Broschüre, die man entweder bei der Touristinformation Calw erhalten oder hier herunterladen kann. Der Weg ist nicht für Kinderwagen geeignet, für Kinder aber natürlich schon. Die Wanderung ist insgesamt etwas mehr als fünf Kilometer lang.

Startpunkt: Calw, Parkplatz Ölanderle

Website: regio.outdooractive.com oder calw.de/touren

Wer lüftet das Geheimnis?

Gibt es etwas, das genauso viel Spaß macht wie Schnitzeljagden? Escape Rooms? Genau. Annis Schwarzwald Geheimnis verbindet beide spaßigen Herausforderungen miteinander. Zusammen müssen das Geburtstagskind und seine Gäste auf der dreieinhalb Kilometer langen Wanderung Rätsel lösen. Die Kinder, die zwischen sieben und zwölf Jahren sein sollten, tauchen ein in eine spannende Geschichte, in der sie dem Jungen Milo helfen, die Aufnahmeprüfung in eine Kinderbande zu bestehen. Dafür brauchen sie den Anni-Rucksack, der gefüllt ist mit Kästchen und Schlössern, mit den Rätseln und Aufgaben. Diesen kann man bei der Tourisinformation Calw (Marktplatz 7 75365 Calw) gegen eine Gebühr von 25 Euro ausleihen.

Anmeldung: Eine Anmeldung per Mail unter touristinfo@calw.de oder unter der Telefonnummer 07051/16 73 99 ist erforderlich.

Wer mit Anni eine Burg erkunden will, kann sich auch nach Bad Teinach-Zavelstein zu einer viereinhalb Kilometer langen Wanderung aufmachen. Dort kann man einen Rucksack bei der Teinachtal-Touristik (Rathausstraße 9, 75385 Bad Teinach-Zavelstein) unter info@teinachtal.de oder unter Telefon 07053/9 20 50 40 ausleihen.

Startpunkt: Stadtgarten Calw beziehungsweise Rathausstraße 9, in Bad Teinach-Zavelstein

Website: schwarzwald-tourismus.info/attraktionen/annis-schwarzwaldgeheimnis-in-calw und schwarzwald-tourismus.info/attraktionen/annis-schwarzwald-geheimnis-bad-teinach-zavelstein

Grillen bei der Burgruine Waldeck

Versteckt liegt die Burgruine unterhalb von Altbulach auf einem Felsvorsprung im Wald. Auf der B 463 befindet sich zwischen der Station Teinach und Kohlerstal ein Parkplatz. Von dort aus kommt man über den Waldecker Hof zur Burgruine. Die gilt es natürlich zu erkunden und vielleicht selbst ein wenig Ritter zu spielen. Dort befindet sich aber auch ein Grillplatz. Wenn die Kinder dann noch Lust haben, können sie sich auf den Weg zum gut einen Kilometer entfernten Spielplatz Neubulach machen. Dafür müssen sie allerdings einige Höhenmeter zurücklegen.

Auf dem Weg dorthin kommt man an "Geigerles Lotterbett" vorbei. Man erzählt sich, dass unter den zeltartig aneinander gelehnten Felsplatten einst ein Geiger, der kein Geld für eine Übernachtung in einer Gaststätte hatte, übernachtete. Jedenfalls kann die Kinderschar dort rasten, bevor sie sich auf den letzten Abschnitt vorbereitet. Am Spielplatz angekommen können die Kinder sich noch einmal austoben, bevor es zurück zur Burg Waldeck geht, auf der vor fast 1000 Jahren schon Adlige residierten. Alternativ kann man auch direkt zum Spielplatz fahren (Waldecker Straße, 75387 Neubulach), um von dort zur Ruine zu laufen.

Startpunkt: Parkplatz auf der B 463 zwischen Station Teinach und Kohlerstal oder Parkplatz am Waldrand auf der Waldecker Straße in Neubulach

Website: calw.de/attraktionen

Röhren wie die Hirsche

Bei Kindergeburtstagen geht es mitunter laut und lustig zu. Aber ob sie so laut schreien können, wie ein Hirsch röhrt? Das müssen die Kinder am besten selber ausprobieren. Aber viel spannender ist es, die Tiere im Rotwildgehege Hirsau zu beobachten, besonders bei der Fütterung. Diese findet täglich zwischen 13 und 14 Uhr statt. Auf Schautafeln können die Kinder viele Informationen über die Rothirsche lernen. Ein besonderes Highlight ist der jährliche Nachwuchs von drei bis vier Kälbern.

Lage: Das Rotwildgehege ist gegenüber des Klosters Hirsau zu finden.

Website: rathaus.calw.de/Wildgehege

Wasserspaß im Freibad Stammheim

Was macht mehr Spaß als ein sonniger Tag im Freibad? Das Freibad Calw-Stammheim bietet für alle Gemüter etwas. Zwei Rutschen lassen Kinderherzen höherschlagen. Ein Whirlpool lädt zum Entspannen ein. Natürlich kann man dort auch schwimmen. Abseits des Wassers gibt es einen Basketballcourt und ein Volleyballfeld. Und natürlich kommt auch die Verpflegung nicht zu kurz. Das Gartenrestaurant bietet Leckeres für Jedermann. Wegen der Corona-Pandemie ist ein Blick auf die Website vor dem Besuch zu empfehlen.

Adresse: Jahnstraße 10, 75365 Calw-Stammheim

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 19 Uhr

Kontakt: 07051/4 02 35, E-Mail: info@freibad-stammheim.de

Website: freibad-stammheim.de

Preise: Erwachsene 3 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro

Beim Minigolf große Siege feiern

Wer groß raus kommen will oder zumindest seinen Freunden zeigen will, dass ers drauf hat, muss den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen ins Loch bringen. Auf der Minigolfanalage in Hirsau im Grünen können die Kinder auf 18 Bahnen zeigen, wie geschickt sie sind und wie gut sie zielen können. So etwas fordert natürlich Konzentration und Anstrengung. Deshalb können sich die Kinder in der Pause ein Eis schmecken lassen oder ein Getränk genießen.

Adresse: Alte Kuranlagen 6, 75365 Calw

Telefon: 0176/25 21 65 24

Öffnungszeiten: Mai und Juni: Montag bis Samstag 13 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 bis 18 Uhr, Juli und August: Montag bis Samstag 13 bis 19 Uhr Sonn- und Feiertage 12 bis 19 Uhr, September und Oktober: Montag bis Samstag 13 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 bis 18 Uhr

Eintritt: Der Eintritt kostet 2,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro.

