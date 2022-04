4 Unter die Erde geht es im Besucherbergwerk Neubulach. Foto: Stollengemeinschaft der historischen Bergwerke Neubulach e.V.

Kreis Calw - Es regnet, aber die Kinder wollen unbedingt einen Ausflug machen. Was dann? Spielplätze sind zu nass und auch andere Freizeitaktivitäten kommen bei schlechtem Wetter nicht in Frage. Doch gibt es glücklicherweise im ganzen Landkreis Calw genug Ausflugsziele, die auch gegen Regenwolken standhalten.

1. Kino Krone in Nagold

Was bietet sich bei schlechtem Wetter besser an, als ein Besuch im Kino? Im Kino Krone in Nagold werden in zwei Sälen sowohl aktuelle Blockbuster als auf Kinder- und Jugendfilme gezeigt. Einen Besuch mit der ganzen Familie ist das auf jeden Fall wert.

Adresse: Freudenstädter Straße 42, 72202 Nagold

Kosten: 8 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder

Kontakt/Website: www.krone-lichtspiele.de

2. Escape Room Nagold

Escape-Rooms sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden und auch Nagold hat einen. In dem Spiel geht es darum, binnen 60 Minuten mittels Rätseln und Hinweisen aus einem Raum "auszubrechen". In Nagold stehen dafür zwei Szenarien zur Auswahl: "Outbreak", bei dem man als Spieler aus dem Gefängnis entkommen muss und "die Gruft". Bei einem Escape-Room ist vor allem Team-Geist erforderlich, ist also ideal für Familien oder Paare geeignet.

Adresse: Leibniz Straße 4, 72202 Nagold

Öffnungszeiten: 10 bis 21 Uhr, den Slot muss man vorab buchen

Kosten: 79 Euro bis 105 Euro, je nach Gruppengröße, maximal 5 Personen

Kontakt/Website: www.escape-game-nagold.de

3. "Altensteigerle" Altensteig

Für Eisenbahnfreunde hat die Stadt Altensteig einen besonderen Ausflugstipp: Das "Altensteigerle" ist eine Modellanlage, auf der über 90 originalgetreue Gebäude sowie 87 Gleismeter Schmalspur und 43 Normalspur nachgestellt sind. Das kann dabei das ganze Jahr über besichtigt werden. Auf Wunsch werden auch Führungen angeboten.

Adresse: Poststraße 9, 72213 Altensteig

Öffnungszeiten: Jeden ersten Sonntag im Monat

Kosten: Erwachsene 3 Euro, Kinder kostenlos

Kontakt/Website: www.dasaltensteigerle.de/die-modellanlage

4. Hallenbad Haiterbach

Wenn man vom Regen nicht nass werden will, dann vielleicht eher von warmen Wassertemperaturen in einem Hallenbad. Im Hallenbad Haiterbach lässt sich ideal mit der ganzen Familie ein verregneter Nachmittag überbrücken.

Adresse: Hohenrainstraße 37, 72221 Haiterbach

Öffnungszeiten: Sonn- und Feiertage 8 bis 17 Uhr, Samstag 17 Uhr bis 21:30, unter der Woche Frühschwimmer ab 6 bis 9 Uhr und 18 Uhr bis 21:30

Kosten: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2 Euro

Kontakt/Website: www.haiterbach.de/freizeit-kultur/hallenbad

5. Silberbergwerk Neubulach

Glück auf! Dieses Motto gilt bei einem Besuch im Silverbergwerk Neubulach. Im Mittelalter war Nebulach die führende Bergbaustadt im Nordschwarzwald, heute ist es ein Besucherbergwerk. Dabei ist ein Besuch im Bergwerk für jeden möglich, ein Mindestalter gibt es keins. Unter Tage kann sogar Kindergeburtstag gefeiert werden, inklusive einer kindgerechten Führung durch den Stollen.

Adresse: 75387 Neubulach Ziegelbach

Öffnungszeiten: Unter der Woche jeweils 14 und 15 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 11 bis 16 Uhr

Kosten: Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro, Ermäßigt 7,50

Kontakt/Website: www.bergwerk-neubulach.de

6. Polarion Bad Liebenzell

Besonders im Winter ist Schlittschuh laufen eine beliebte Freizeitaktivität für Groß und Klein. Im Polarion Bad Liebenzell lässt es sich ausgiebig auf dem Eis austoben. Mittwochs, Freitags und Samstag gibt es ab 18 Uhr auch eine Eisdisco. Für das leibliche Wohl sorgt die "Pistenbar", wo man sich mit Kaffeespezialitäten und Snacks stärken kann. Schlittschuhe können gegen eine Gebühr von 4,50 Euro pro Tag ausgeliehen werden.

Adresse: Talwiesen 8, 75378 Bad Liebenzell

Öffnungszeiten: Saison September bis März, unter der Woche 14 bis 22 Uhr, am Wochenende 10 bis 23 Uhr

Kosten: Kinder von 6 bis 17 Jahre 6,50, Erwachsene 7,50 Euro

Kontakt/Website: polarion.de

7. Paintball im Polarion

In der Sommer-Saison wird die Eishalle zur Paintball-Halle. Bei Paintball müssen sich Spieler in Teams mit bunten Farbkugeln abschießen. Da Paintball eigentlich erst ab 18 Jahren erlaubt ist, gibt es im Polarion die "Kid’s Action" mit spezieller und kindgerechter Ausrüstung. Hier können bereits Kinder im Alter von zwölf bis 17 Jahren in den Genuss von Paintball kommen, was es zu einem Spaß für die ganze Familie werden lässt.

Adresse: Talwiesen 8, 75378 Bad Liebenzell

Öffnungszeiten: Saison ab April, Montag – Sonntag nach vorheriger Reservierung

Kosten: Basis-Paket 49 Euro

Kontakt/Website: Reservierungen an paintball@polarion.de, polarion-paintball.de

8. Lasertag Schömberg

Lasertag funktioniert ähnlich wie Paintball, nur ohne Farbkugeln. Bei diesem Team-Spiel bekommen Spieler eine Weste und Laserpistole. Durch das Markieren von Spielern mit der Laserpistole bekommt man Punkte. Dabei ist die Arena dunkel und alle Farben erstrahlen im Schwarzlicht. Für Familien gibt es den Familien-Tag: Hier können Mama, Papa und Kinder gegen fremde Gegner oder gegen sich selbst spielen.

Adresse: Bergstraße 48, 75328 Schömberg

Öffnungszeiten: Freitag 18-20 Uhr, Samstags 19-21 Uhr und Sonntags 15-18 Uhr

Kosten: Familien-Tag für 5 Euro pro Person und Spiel

Kontakt/Website: lasertag-schoemberg.de

9. Feuerwehrmuseum Asperg

Für kleine Feuerwehrmänner gibt es in Asperg ein ganzes Museum zum Thema. Ausgestellt sind historische Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr. Neben Helmen werden Schläuche, Gurte, Beile, Spritzen, Modellautos und mehr gezeigt.

Adresse: Schillerstraße 3, 71679 Asperg

Öffnungszeiten: Beischtigung nur mit Voranmeldung

Kosten: gratis

Kontakt/Website: Hans Dahm, Tel.: 07141 65944, www.asperg.de

10. Stadtbibliothek Nagold

Was gibt es schöneres, als ein Buch wenn es draußen regnet? In der Stadtbibliothek Nagold lässt es sich gemütlich lesen und schmökern. Bei Kaffee oder Tee aus dem Lese-Café können Eltern ihren Kindern gemütlich vorlesen oder gemeinsame Gesellschaftsspiele spielen.

Adresse: Marktstraße 60/1

Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 18 Uhr, Donnerstags und Freitags 13 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Kosten: gratis

Kontakt/Website: www.nagold.de/stadtbibliothek