1 Drücken gemeinsam auf den Startknopf (von links): Ilja Sperling (Netze BW), Gemeinderat Günter Roller, Simon Speiser (Netze BW), Gemeinderat Walter Reutter, Alexander Siebnich (nswnetz), Reinhard Geiser, Daniel Wolber, Ingo Appuhn (nswnetz), Stefan Berger (Komm.Pakt.Net), Elmar Quere (Netze BW), Gemeinderat Manfred Walz und Alexander Wendt (Netze BW) Foto: Landratsamt

Das Neubaugebiet Hasenäcker ist bereits angeschlossen. Die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes im Gesamtort soll 2024 erfolgen.









Seit September 2022 läuft in der Gemeinde Grömbach der Vollausbau in Sachen Breitband. Der Landkreis sowie die Gemeinde haben dafür viel Geld in die Hand genommen, dazu kommen Fördermittel des Landes Baden-Württemberg, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.