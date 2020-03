Schiltach Verfolgungsjagd endet mit tödlichem Unfall

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit war der Flüchtende in der Tempo-30-Zone ortsauswärts auf der Schramberger Straße in Schiltach unterwegs. Dabei kam er in Höhe einer leichten Linkskurve bei "In den Gärten" nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Einfassung der dortigen Pflanzbeete, kam ins Schleudern und prallte schließlich heftig gegen eine Mauer. Dabei wurde der Beifahrer so eingeklemmt, dass ihn die Feuerwehr mit Schere und Spreizer aus dem Fahrzeug schneiden musste. Trotz aller Bemühen von Notarzt, Rettungsdienst und Rotem Kreuz gelang es nicht, den Verunfallten zu reanimieren, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der schwer verletzte Fahrer wurde mit dem angeforderten Rettungshubschrauber, der auf dem Schiltacher Sportplatz gelandet war, in eine Unfallklinik geflogen.