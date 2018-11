Schiltach Satte Erhöhung der Hundesteuer

Zur Verdeutlichung hatte er die Steuersätze etlicher Nachbargemeinden aufgeführt: So koste beispielsweise in Schenkenzell der erste Hund 84 Euro, in Wolfach 102 Euro und in Schramberg 120 Euro Für den zweiten Hund seien in Schenkenzell 168 Euro, in Wolfach 204 Euro und in Schramberg 264 Euro zu bezahlen.