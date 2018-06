Schiltach Nach tödlichem Unfall: Kind geht es besser

Schiltach - Bei dem tragischen Verkehrsunfall am Montag auf der B 462 zwischen Schiltach und Schramberg ist eines der beiden Zwillingskinder mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik Freiburg geflogen worden. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, ist das Mädchen inzwischen auf dem Weg der Besserung. Die beiden Geschwister sind bei ihrer Mutter.