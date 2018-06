Schramberg Unfall auf B 462: Baum fällt auf Auto, Fahrer stirbt

Laut Polizei fiel ein Baum auf ein Auto, in dem sich eine vierköpfige Familie befand. Der Fahrer starb, seine neben ihm sitzende Frau wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Kinder wurden leicht verletzt.

Gegen 14.25 Uhr fuhr der 33-Jährige, mit im Auto seine zwei Jahre jüngere Frau und die beiden Kinder, von Schramberg in Richtung Schiltach. Etwa auf der Hälfte der Strecke fiel neben der Bundesstraße ein Baum um. Er traf das Auto auf Höhe des vorne sitzenden Ehepaars. Der 33-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Freudenstadt eingeliefert. Die beiden Zwillingskinder, fünf Jahre alt, kamen in Kliniken nach Freiburg und Villingen-Schwenningen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie der Baum auf das Auto stürzen konnte, muss noch untersucht werden. Laut Polizei könnte er morsch gewesen sein.