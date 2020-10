Schenkenzell Alpirsbacher Kläranlage bleibt "Dreckschleuder"

Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, als Kaufmann in einer Ratssitzung schwere Vorwürfe an die Nachbarstadt Alpirsbach und deren Klärwerk erhob. Regelmäßig, und das schon seit einigen Jahren, hatten sich Schenkenzeller Einwohner bei Bürgermeister Bernd Heinzelmann (parteilos) und dessen Amtsvorgänger Thomas Schenk über üble Gerüche und stinkende Fremdteile in der Kinzig beschwert. Und zwar immer nach Starkregenfällen. Als Verursacher kam für Experten nur die Kläranlage Alpirsbach infrage. Heinzelmann nahm Kontakt zu seinem Amtskollegen Michael Pfaff auf.