Die Serie von Automatensprengungen in der südlichen Ortenau reißt nicht ab: In der Nacht auf Montag schlugen Unbekannte im Lahrer Götzmann zu.

Die Anwohner des Stadtteils Mietersheim, die nicht schon die Detonation aus dem Schlaf gerissen hat, dürfte spätestens der Polizeihubschrauber über ihren Köpfen geweckt haben.

Gegen 2.30 Uhr am frühen Montagmorgen jagten Verbrecher den Geldautomaten der Sparda-Bank in der Straße "Im Götzmann" In die Luft. Wie die Polizei mitteilt, rief die Brandmeldeanlage im betroffenen Fachmarktzentrum die Einsatzkräfte auf den Plan. Indes - von den Tätern fehlte zum Zeitpunkt des Eintreffens vor Ort bereits jede Spur. Auch die Verbrecherjagd aus der Luft brachte keinen Erfolg. Ob und in welcher Höhe Bargeld entwendet wurde, war am Montagmorgen noch unklar.

Das Gebäude wurde laut Polizei stark in Mitleidenschaft gezogen. Tatsächlich bot sich am weitläufig abgesperrten Tatort ein Bild der Zerstörung: Fenster und Türen waren aus den Angeln gehoben, Scheiben geborsten, der Bereich vor dem Automatenraum war mit Scherben übersät.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die rund um die Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0781/21 28 20 bei den Ermittlern zu melden.

Mit dem neuerlichen in Fall in Mietersheim geht die Serie von Geldautmatensprenungen in der Region weiter: Mitte Oktober schlugen Unbekannte in Sulz und in Niederschopfheim zu, zuvor waren Verberecher im September in Zell und wenige Wochen zuvor in Allmannsweier unterwegs. Im Dezember vergangenen Jahres hatte es in Kappel-Grafenhausen und drei Monate davor in Mietersheim - ebenfalls im Fachmarktzentrum - geknallt.