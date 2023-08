Der Knall war weithin zu hören und schreckte viele Anwohner auf: Die Täter hatten den Volksbank-Geldautomaten am Getränkemarkt von Edeka Kohler ins Visier genommen, die Feuerwehr Schwanau wurde um 3.45 Uhr zur Unterstützung alarmiert, berichtet das Nachrichternportal Kamera 24. Die Tat muss sich demnach zwischen 3 und 3.30 Uhr abgespielt haben.

Ob die Täter an das im Automaten deponierte Bargeld gelangten, blieb zunächst unklar. Die Explosion war so stark, dass Steine aus der Außenwand des Lebensmittelmarkts in der Allmannsweierer Hauptstraße weggesprengt wurden, auch das Dach wurde beschädigt. Wie groß der Schaden an Gebäude und den Waren im Markt ist, muss noch ermittelt werden.

Vom Verbleib der Täter ist nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat sich dem Fall angenommen.

Fälle in Mietersheim und Grafenhausen

In den vergangenen Monaten kam es in der Region mehrfach zu Geldautomatensprengungen: Im September vergangenen Jahres schlugen Räuber im Fachmarktzentrum in Mietersheim zu, im Dezember wurde ein Automat in Grafenhausen in die Luft gesprengt.