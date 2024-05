FC 08 Villingen Oberliga Großaspach und Villingen – das ist der größte Unterschied

Ein Gewinner, ein Joker, zwei „Nieten“. So sieht die „Verlosung“ in der Oberliga BW am 1. Juni aus. Nach dem 34. und letzten Spieltag wird feststehen, ob der FC 08 direkt in die Regionalliga (Meister) aufsteigt, in der Relegation (Zweiter) ran darf oder es sicher (3. und 4. Platz) in der fünfthöchsten Klasse weitergeht.