1 Dieses Mal ließen die Diebe rund 400 Plastikflaschen im Wert von rund 100 Euro mitgehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Bereits in den vergangenen Wochen wurde rund zehn Mal bei einem Saftlieferanten im Kreis Sigmaringen eingebrochen. Nun schlugen die Pfandflaschendiebe erneut zu.









Unbekannte haben im Landkreis Sigmaringen erneut Hunderte Pfandflaschen vom Gelände eines Saftlieferanten gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, klauten nach bisherigen Ermittlungen drei Täter am Freitagabend in Pfullendorf rund 400 Plastikflaschen im Wert von rund 100 Euro aus einem Müllcontainer. Fahndungen blieben laut Polizei erfolglos.