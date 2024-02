RSV & Influenca: So voll sind die Kinderkliniken in der Region

So voll sind die Kinderkliniken in der Region

1 Auf der Kinderintensivstation in Stuttgart sind fast alle Betten belegt. Foto: Klinikum Stuttgart/ Thomas Bernhardt

Die Kinderintensivstationen in Tübingen und Stuttgart ächzen unter vielen Grippe- und RSV-Patienten. Wir haben nachgefragt, wie es bei den Kinderkliniken in der Region aussieht, wie Tübingen und Stuttgart mit den vollen Stationen umgehen und was sie sich für die Kindermedizin wünschen würden.









Die Grippe und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das die Atemwege befällt, machen den Kliniken zu schaffen. Die Kinderintensivstationen in Tübingen und in Stuttgart sind voll. In der größten Kinderintensivstation Deutschlands im Olgahospital sind fast alle 21 Betten belegt – „auch mit schwer kranken Kindern mit RSV und Influenza“, sagt Klinikumssprecherin Annette Seifert. Die Lage sei zwar unter Kontrolle, aber angespannt.