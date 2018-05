Rottweil/Villingendorf Familiendrama: Angeklagter bricht sein Schweigen

Rottweil/Villingendorf - Eine weitere Reise in die Vergangenheit von Drazen D. wurde am Dienstag beim 13. Verhandlungstag im Villingendorfer Mordprozess unternommen. So wurden vor allem Zeugen aus dem früheren Arbeitsumfeld des Angeklagten gehört, die von Drohungen berichteten, sowie ein Bekannter, der zu Streitigkeiten des 41-Jährigen mit dessen erster Frau aussagte.