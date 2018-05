Rottweil/Villingendorf Familiendrama: Ex-Frau schildert Mordfantasien

Die heute 38-Jährige berichtete unter Tränen nicht nur von unzähligen Prügelattacken und Demütigungen, sondern auch von Drazen D.s abartigen Tötungsfantasien. In verschiedenen Versionen habe er immer wieder geschildert, was er mit ihr und den Kindern machen werde, wenn sie ihn verlässt. Ihr alle Sehnen durchtrennen, alle Knochen brechen, das Gesicht mit dem Messer verstümmeln, die Kinder vor ihren Augen töten. Sie solle leiden bis an ihr Lebensende. Bei einem Aufenthalt in Kroatien - beide stammen aus der selben Gegend - habe er ihr gedroht, ihr Zigaretten in den Augen auszudrücken.

Siehe auch: Halbzeit im Prozess um Familiendrama

"Ich dachte oft, oh Gott, mit wem lebe ich da?" Wenn er sie stundenlang geschlagen habe, habe sie gedacht, sie sterbe. Er habe ihr Tücher in den Mund gestopft, Kissen aufs Gesicht gedrückt. Neun Jahre lang hat sie nicht geschafft zu gehen. "Er sagte, er findet mich sowieso". Auch der Sohn sei von Drazen D. geschlagen worden. "Ihn hat er nie geliebt, ich weiß nicht warum."