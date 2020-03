Rottweil Einweihungstermin für Villa Duttenhofer steht

Entsprechend ambitioniert ist das Konzept. Zu den bereits in das Gebäude investierten 4,2 Millionen Euro wurde eine weitere Million für den Innenausbau veranschlagt, der ganz auf das gastronomische Angebot ausgerichtet ist. Künftig soll in der "Villa" zu jeder Tageszeit etwas geboten werden: Frühstück, Mittagessen, Businesslunch, Kaffee und Kuchen, Barbetrieb, Abendessen und Events, drinnen und draußen, beim gepflegten Abendessen oder beim Cocktail im Lounge-Bereich. Rund 80 Plätze im Neubau, nochmal so viele in den Räumen der alten Villa, 25 im Bistro und 150 auf der Terrasse und im Außenbereich sieht die Planung vor.

In den vergangenen Monaten liefen die Arbeiten dafür auf Hochtouren. "Kaum zu glauben, wie schnell die Bauarbeiten vorangeschritten sind und wie schnell die Zeit vergangen ist", so Koch. Mittlerweile ist der Bauzaun verschwunden, die Außenanlagen sind angelegt. Parallel dazu ließ sich auf Facebook verfolgen, wie Koch eine besondere Mammutaufgabe stemmte: Die Suche nach geeignetem Personal. Im November stand das Team mit rund 30 Mitarbeitern.

Vertrag auf zwölf Jahre

Dass das Ganze ein Projekt auf lange Sicht ist, zeigen die Modalitäten des Pachtvertrags: Dieser ist für die nächsten zwölf Jahre unterzeichnet - etwaige Kündigungsmodalitäten habe man gar nicht erst festgelegt, hieß es bei der Vertragsunterzeichnung. Die "Waldschenke" am Schömberger Stausee wird unverändert weiterbetrieben.

Auf seine "Villa" hat Koch bereits in den vergangenen Wochen mit ausgewählten Einblicken in den sozialen Medien neugierig gemacht. Wie groß das Interesse an der neuen Gastronomie im Herzen Rottweils ist, zeigt die Resonanz auf die Eröffnungsankündigung: Hunderte haben im Netz schon ihr Interesse an der großen "Opening Party" bekundet.