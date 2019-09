Rottweil Debatte um Feuerwehr mit Privatauto

Rottweil - Bei ihrem Großeinsatz am Dienstag im Vinzenz-von-Paul-Hospital hat die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindert. Aber wie rasant dürfen die Einsatzkräfte in ihrem Privatauto eigentlich zum Gerätehaus fahren? Darüber ist auf unserer Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Rottweil" eine heiße Diskussion entbrannt, nachdem ein Feuerwehrler angeblich am Dienstag auf dem Weg ins Gerätehaus über eine rote Ampel gefahren ist. Eine Leserin hatte dies im Internet geschildert und sich über die gefährliche Fahrt beschwert. Schließlich sei das Privatfahrzeug nicht mit warnendem Martinshorn und Blaulicht ausgestattet.