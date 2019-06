Rottenburg "Wer in Seenot ist, muss gerettet werden"

Es gehe ihm nicht darum, so viele Flüchtlinge in das Land zu holen wie nur möglich. "Wir setzen uns dafür ein, dass der Fluchtweg dieser Menschen an einer sicheren Stelle endet." Dann müsse man dafür sorgen, dass die Menschen ein "ordnungsgemäßes Asylverfahren" erhalten. Wer dann keinen Flüchtlingsstatus habe, der müsse auch abgeschoben werden – "nicht in irgendwelche Häfen, sondern in geregelte Einrichtungen". Aber: "Wer in Seenot ist, muss gerettet werden", stellt Neher klar, möglicherweise mit einem Fingerzeig nach Rom, wo Italiens Innenminister Matteo Salvini die Rettung von Flüchtlingen mit empfindlichen Geldstrafen belegt hat.

Organisationen fordern unverzügliches Handeln

Erst am Donnerstag bekräftigte Salvini nochmals seine Einstellung, wonach jene Menschen, die "vor Krieg flüchten, nach Italien reisen können, ohne sich Menschenhändlern oder Piratenschiffen anvertrauen zu müssen". Verschiedene Hilfsorganisationen fordern hingegen ein unverzügliches Handeln. So appellierte am Freitag etwa die UN-Organisation für Migration (IOM) an die europäischen Staaten, die 43 Migranten an Land zu lassen. Auch Neher lehnt die Haltung Salvinis klar ab: "Das entspricht absolut nicht meinem christlichen Weltbild. Nach diesem haben wir die Pflicht, nicht nur Sonntagsreden zu schwingen, sondern auch christlich zu handeln", erzählt der OB.

Mit solchen Äußerungen macht der Christdemokrat sich aber nicht nur Freunde: Neben zustimmenden Worten aus vielen Richtungen, hagelt es in sozialen Netzwerken und über E-Mail reichlich Kritik. Für Neher ein Übel, das er aber akzeptieren müsse: "Demokratie bedeutet eben Toleranz in alle Richtungen." Die jüngsten Ereignisse, wie der Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke – mutmaßlich rechtsmotiviert – oder die mögliche Drohung in Form von Patronen im Briefkasten der SPD-Stadträtin Viviana Weschenmoser aus dem nahen Horb im Kreis Freudenstadt, zeigen, dass es vermehrt nicht bei verbaler Kritik bleibt. Auch wenn man daraus in Rottenburg bislang keine Konsequenzen zieht; "beleidigende E-Mails und Zuschriften schaue ich mir schon etwas genauer an. Man wird etwas sensibler", sagt Neher.

Bis wann Berlin grünes Licht für das Vorhaben Nehers gibt, kann der OB nicht sagen. Platz genug habe man jedenfalls in Rottenburg, "um die 43 Menschen von heute auf morgen aufzunehmen". "Das Hochhaus auf dem ehemaligen DHL-Gelände bietet dafür genug Platz", verspricht Neher. Dort würden die Flüchtlinge mit Sicherheit bessere Bedingungen erwarten als auf dem Rettungsschiff.

Schilderungen von Menschen an Bord der "Sea Watch", die unserer Zeitung vorliegen, machen das Elend deutlich: "Lieber als Futter für die Fische sterben, als in einem libyschen Foltercamp", erzählte ein Geretteter aus der Elfenbeinküste. Zusammen mit den anderen Geretteten harrt er seit dem ­12. Juni auf dem hinteren Deck des Schiffes aus. Die Verpflegung reicht aus, um zu überleben: Morgens gibt es Tee, mittags und abends etwas Reis.

Für Neher und seine Amtskollegen im Bündnis "Städte Sicherer Häfen" ist die Lage an Bord Grund genug, sich weiter zu engagieren. In einem offenen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bitten die Stadtoberhäupter noch einmal um dessen Unterstützung. Im Herbst wolle man sich wieder zusammensetzen und weitere Schritte beraten. Schnellstmöglich, so hofft der OB, gibt Berlin grünes Licht, dass die Menschen kommen können – auch mithilfe eines Busunternehmens aus der Heimat.