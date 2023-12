Die Gemeinde Ringsheim hat im Frühsommer 2023 das Areal der ehemaligen Bäckerei „Bosch‘“ gekauft, um die Infrastruktur im Ort zu erhalten beziehungsweise zu stärken. „Zunächst wurde mit der Bäckerei Burger eine gute und handwerkliche Bäckerei-Nachfolge in den bisherigen Räumen gefunden“, betont die Gemeinde.

Anschließend wurde gemeinsam von Gemeinde, Bäckerei Burger und „Gelati Don Peppino“ (der dort ein Eiscafé eröffnet) eine Ladenplanung sowie die Sanierung des Gebäudes geplant. Nun ist die ersehnte Baugenehmigung eingegangen.

Am 8. Januar sollen die Arbeiten bereits starten.

Bäckerei wird trotz Umbau fast durchgehend geöffnet sein

Bürgermeister Pascal Weber erklärt zum Ablauf der Baustelle: „Jetzt kann es bald losgehen! Bauzeitenplan und Baugenehmigung sind da. In Abstimmung mit der Bäckerei Burger haben wir uns für einen abschnittsweisen Umbau im Laden entschieden, so kann fast ununterbrochen weiter verkauft werden. Ein Vorteil für Betreiber und Kunden. Wenn der Bäckerei-Teil dann fertiggestellt ist, folgt sofort das Eiscafé“.

„Parallel laufen die begleitenden Arbeiten an Dach, Fassade sowie den Wohnungen im Obergeschoss. Diese Wohnungen werden wir allerdings nur herrichten und ansonsten im bisherigen, teilweise älteren Zustand lassen. Sie werden ab April dringend benötigt. Sie sollen ganz oder zumindest teilweise zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Der genaue Umfang hängt von der Aufnahmepflicht der Gemeinde ab“, so Bauamtsleiter Nico Karschewski, der das Projekt im Rathaus verantwortet. Für den gesamten Umbau / die Sanierung im Gebäude ist ein Zeitkorridor bis Pfingsten 2024 geplant, dann sollen alle Arbeiten am Gebäude abgeschlossen sein.

Parkplatzgestaltung läuft

Parallel arbeitet die Gemeinde auch an der dortigen Platzgestaltung. Ein Nebengebäude wurde schon abgebrochen um Platz für Parkplätze im Innenort und für die beiden Gewerbetreibenden zu schaffen. Hier läuft gerade die Ausschreibung der Arbeiten, die Platzgestaltung auf dem ehemaligen Bäckerei-Parkplatz, welcher zu einer Außengastronomiefläche werden soll, wird derzeit auch erarbeitet. Sie soll im Januar/Februar im Gemeinderat verabschiedet und ausgeschrieben werden. Die Gemeinde hofft auch hier, dass die Arbeiten an Pfingsten beendet sein könnten.