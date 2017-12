Region Wolf unterwegs: Jäger und Bauern äußern sich

Nur noch Kulturlandschaft

Ade wehrt sich bei der Diskussion über den Wolf gegen die "Meinungsführerschaft von Naturromantikern": Es gebe hier keine unberührte Natur mehr, sondern allein Kulturlandschaft. Und deshalb auch keine Wildtiere mehr, sondern Tiere der Kulturlandschaft. Der "scheue Wolf", wie er gerne beschrieben werde, lebe vielleicht noch in Alaska. Der Wolf hierzulande gehe hingegen "zum Frühstück auf die Koppel, nicht in den Wald".

Laut Ade ist derzeit die Gleichbehandlung der Tiere nicht gegeben: "Das Rotwild ist im Knast, und der Wolf hat Freigang." Wenn es durch den Wolf immer mehr "massive Eingriffe in die Nutztierhaltung" und damit auch wirtschaftliche Schäden gebe, werde die Politik entscheiden müssen. Für den Kreisjägermeister steht jedenfalls fest: "Wir können das Raubtier nicht unkontrolliert in unserer Kulturlandschaft laufen lassen."

Zu Recht zurückgedrängt

"Wir brauchen den Wolf für nix, aber für gar nix", sagt Gerhard Fassnacht, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Freudenstadt. Der Wolf passe nicht in die hiesige Kulturlandschaft. Der Biber zerstöre Kulturlandschaften, Komorane erschwerten den Fischern das Leben, gegen Wildschweine lasse sich auch wenig tun – und jetzt komme noch der Wolf dazu. Der sei mit Fug und Recht früher zurückgedrängt worden. Er hoffe, so Fassnacht, dass dies in Zulkunft wieder möglich werde. Es brauche eine Neuausrichtung in der Umweltpolitik, fordert er. Schutzmaßnahmen seien nicht so einfach, wie immer dargestellt. Das sei nicht realistisch, sagt Fassnacht.

Es sei selbstverständlich, dass es Konflikte geben wird, betont Bernd Nonnenmacher, Leiter des Alternativen Wolf- und Bärenparks und "pro Wolf", wie er sagt. Klar sei, dass Nutztierhaltern geholfen werden müsse. Es brauche ein Wolfmanagement, das in allen Bundesländern einheitlich ist, fordert er.

Der Wolf werde sich auch im Ländle verbreiten, ist sich Nonnenmacher sicher. Die Politik sei in der Pflicht. Denn auf die Nutztierhalter kämen für den Herdenschutz große Kosten zu. Der sei notwendig, denn eine Schafherde sei für den Wolf wie ein "McDonald’s". Andererseits reiche das Angebot an Wild in den hiesigen Wäldern durchaus für den Wolf aus, sagt Nonnenmacher, der selbst Jäger ist. Vom Zurückdrängen des Wolfs hält er nichts. "Mit welchem Recht bestimmen wir, wer hier leben darf und wer nicht?", fragt er.

Verdacht nicht bestätigt

Am Samstag wurde dem Kreisforstamt Freudenstadt gemeldet, dass in Dornstetten ein einwöchiges Rinderkalb gerissen worden sei. Nach den ersten Untersuchungen vor Ort besteht allerdings kein Verdacht auf einen Wolf. Dies teilte das Kreisforstamt auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mit. Eine "deutliche Fleischnutzung" an dem Kadaver liege zwar vor, aber wahrscheinlich durch den Fuchs. Gerissen wurde das Rinderkalb vermutlich nicht, sondern starb aus einem anderen Grund. Die genaue Todesursache soll diese Woche in der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg ermittelt werden, um die erste Beurteilung durch das Kreisforstamt abzusichern. In Besenfeld wurden im Wald in den vergangenen Tagen offenbar ebenfalls Teile eines gerissenen Tieres gefunden, wie unsere Zeitung erfuhr. Von diesem Fall war dem Kreisforstamt gestern aber noch nichts bekannt.