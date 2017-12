Bad Wildbad/Freudenstadt Schafrisse: Speichelreste überführen Wolf

Jochen Bock, Wildtierbeauftragter im Kreis Calw, geht davon aus, dass der Hobbyschäfer eine Entschädigung aus dem dafür eingerichteten Fonds bekommt. Der Naturschutzbund (Nabu) leitet momentan geschäftsführend diesen Fonds, teilte Ralf Heineken, Pressesprecher des Umweltministeriums, mit. Vertreten sind aber auch andere Verbände. Das Land übernehme 70 Prozent der Fondskosten, erläuterte Heineken weiter.

Bock räumte ein, dass der Zaun des Hobbyhalters in Bad Wildbad nicht wolfssicher gewesen sei. Er gab aber zu bedenken, dass der Halter nicht mit Wölfen habe rechnen können. Baden-Württemberg sei derzeit kein Wolfsland, sondern lediglich Wolfserwartungsland.

Kurz nach dem Fund der gerissenen Schafe in Bad Wildbad hatte Bock deutlich gemacht, dass der Nordschwarzwald durchaus als dauerhaftes Territorium für Wölfe geeignet sei. Es gebe zahlreiche Wildtiere und etliche Rückzugsmöglichkeiten. Zudem sei der Straßenverkehr nicht so dicht wie in anderen Regionen.

Drei weitere Fälle werden noch untersucht

Untersucht wird zudem, ob ein Wolf auch hinter drei weiteren Rissen steckt. Der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg waren Risse von einem Rotwild, einem Sikahirsch und einem Reh in der Nähe von Freudenstadt und bei Herrenberg (Kreis Böblingen) gemeldet worden. Bis zur Klärung, ob auch diese drei Risse auf einen Wolf und möglicherweise auf dasselbe Tier wie in Bad Wildbad zurückzuführen sind, wird es allerdings noch einige Tage dauern, verlautete aus Stuttgart. Eines scheint aber schon festzustehen: Ein Wolf aus dem Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) war es nicht: Dort hieß es, es fehle kein Tier.

In Baden-Württemberg sind zuletzt vereinzelt Wölfe gesichtet worden. Für besonderes Aufsehen sorgte ein Fall, bei dem ein Wolf am 8. Juli erschossen im Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefunden wurde.