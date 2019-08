Region Wolf macht Ausflug in Südschwarzwald

Das Funddatum 7. März habe zum Zeitpunkt der Meldung bereits mehrere Wochen zurückgelegen, teilt das Umweltministerium mit. Die wenigen Bilder der Fährte hätten keinen Rückschluss auf den Verursacher zugelassen, weswegen das Haar zur Untersuchung an das Senckenberg-Institut geschickt worden sei. Die Untersuchung habe den Wolfsrüden GW852m ergeben, der seit November 2017 aus dem Nordschwarzwald bekannt ist, heißt es aus Stuttgart.

Das Schwerpunktgebiet des Wolfs liege nach aktuellem Kenntnisstand der FVA weiterhin konstant im Nordschwarzwald. So sei "GW852m" beispielsweise am 2. April und am 9. Mai jeweils wieder in der Gemeinde Baiersbronn nachgewiesen worden. Der letzte Hinweis in Form einer Losung vom 23. Juli stamme ebenfalls aus dem Nordschwarzwald – aus Gernsbach im Nachbarlandkreis Rastatt. Das Ergebnis der genetischen Analyse stehe aber noch aus.

FVA geht von einem einzelnen Ereignis aus