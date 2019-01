Bad Wildbad Wolfs-Nachweise: Vier gemeldete Nutztierrisse

Bei der EU ist man unterdessen einigermaßen erstaunt über die Schärfe, mit der in Deutschland über die Wolfspolitik gestritten wird. Aus anderen EU-Staaten kennt man dies so nicht. In den sogenannten FFH-Richtlinien ist der Schutz bedrohter Tierarten verankert. Daran soll auch nicht gerüttelt werden. Besagte Flora-Fauna-Habitat-Bestimmungen sollen der Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen dienen. Angestrebt wird für die Wolfspopulation ein "guter Erhaltungszustand", so der entscheidende Begriff. Bislang sei dieser europaweit noch nicht erreicht.

Bei der EU-Kommission hat man allerdings erkannt, dass die Politik geschädigte Nutztierhalter "nicht im Regen stehen lassen kann", wie ein Kommissionssprecher es formuliert. Bestätigt wird unser Zeitung der Vorstoß von EU-Kommissar Phil Hogan, der es ermöglichen soll, Tierhalter bis zu 100 Prozent für Schutzmaßnahmen vor dem Wildtier sowie Schäden durch Wolfsrisse zu entschädigen. Schon an diesem Freitag wird Hogan dem zuständigen Bundestagsausschuss in Berlin seine Pläne erläutern. Für die umfassende Unterstützung der Tierhalter bedarf es Änderungen der Beihilferegelungen. Die Vorstellung der Kommission in Brüssel: Landwirte und Schäfer sollen nach Wolfsrissen in ihrem Viehbestand "möglichst keine Nachteile haben".

Verdopplung innerhalb dreier Jahre realistisch

Ein Wolfsmanagement mit begrenzten Beständen und wolfsfreien Zonen hatte zuletzt das Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) gefordert. Nach Schätzungen des Deutschen Jagdverbandes (DJV) wächst die Zahl der Wölfe in Deutschland jedes Jahr um etwa 30 Prozent. Eine Verdopplung der Population innerhalb von drei Jahren sei realistisch.

Die im AFN zusammengeschlossenen Verbände der Grundeigentümer und Landnutzer fordern, die einzelnen Bundesländer sollten eine Obergrenze definieren, die auch die Weidetierwirtschaft garantiert. Sie sprechen sich für drei Kategorien aus. So könnten sich die Wölfe in Schutzarealen wie großen Waldgebieten oder auf Truppenübungsplätzen unbeeinflusst entwickeln. In Managementarealen würde der Wolf grundsätzlich toleriert werden, seine Bestände sollen aber auf Basis der Akzeptanzgrenzen in den einzelnen Ländern reduziert werden. In Ausschlussarealen mit hohem Konfliktpotenzial werden territoriale Rudel nicht geduldet.

Naturfreunde betrachten das unterdessen nicht nur fachspezifisch. Der Theologe und Forstwissenschaftler Friedrich Burghardt sieht es beispielsweise als eine Aufgabe der Kirche an, sich im Geiste der Bergpredigt für die Rechte der Tiere und der Natur einzusetzen. In seinem Vortrag bei der Tourismusmesse CMT rief der Mitarbeiter des Wildtiermanagements Nationalpark Schwarzwald die Kirchen dazu auf, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Wildnisgebiete nicht in ihrer Eigenart durch politischen Druck verwässert werden und durch Massentourismus zum Ramschniveau verkämen.