Region Sternenbäck schließt 45 Filialen

Mit bislang drei Backbetrieben und 220 Sternenbäckereien in sechs Bundesländern (unter anderem in Einkaufszentren und mit Cafés an Einzel-Standorten) war Sternenbäck aufgestellt. 45 Filialen werden nun geschlossen. Im Bereich Hechingen sind 31 Geschäfte davon betroffen, im Raum Spremberg und Gera neun beziehungsweise fünf Geschäfte. Von den 31 Filialen sind viele mehr als 60 Kilometer von Hechingen weg (so zum Beispiel gleich sieben in Stuttgart). Keine der fünf Filialen in Hechingen wird zugesperrt, aber Balingen und Albstadt-Tailfingen (im Netto) sind davon betroffen. Zukünftig wird Sternenbäck um Hechingen 41, um Spremberg 66 und um Gera 63 Geschäfte betreiben.