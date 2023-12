Reaktion in Rottweil: Ampel und Agrardiesel – „Die Bauern sind zu Recht richtig sauer“

Maria-Lena Weiss, CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen, zeigt sich empört: „Das ist der größte finanzielle und politische Einschnitt, den die Landwirtschaft je erfahren musste. Die Ampel-Regierung ist eine Gefahr für die bäuerliche Landwirtschaft. Die Streichung wird zu massiven Einkommensverlusten auf den Höfen führen. Landwirte sind auf Diesel angewiesen und können nicht mit Elektrotraktoren ihre Ernte einfahren. Diese Tatsache scheint bei der Ampel noch nicht angekommen zu sein.“

Eine Kampfansage

Die Bauern seien zu Recht massiv verärgert, meint Maria-Lena Weiss. Für die Branche geht es um eine zusätzliche Steuerlast von 900 Millionen Euro. Das sei nicht akzeptabel, so die CDU-Politikerin. Konkret: Steuererstattung für Agrardiesel in Höhe von 440 Millionen Euro sollen einfach wegfallen. Zudem: Auch die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge wird gestrichen.

Ohnehin schwere Zeit

Maria-Lena Weiss: „Das ist eine Kampfansage. Das ist eine überproportionale Belastung für die Landwirtschaft und nicht zu fassen, dass der systemrelevanten Ernährungsbranche solche Knüppel in dieser schweren Zeit zwischen die Beine geworfen werden. Wir sind dankbar für jeden jungen Menschen, der noch einen grünen Beruf ergreift. Aber die neuen Entscheidungen der Ampel sind höchst demotivierend.“