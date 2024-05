Model und Moderatorin Lola Weippert hat sich zum Rassismus-Eklat auf Sylt geäußert. Die gebürtige Rottweilerin zeigte sich entsetzt und schockiert - in einem Videobeitrag kommen ihr wegen des Vorfalls sogar die Tränen.

„Nazis sind echt der Beweis, dass Gehirnversagen nicht immer zum Tod führt“, mit diesen drastischen Worten äußert sich Lola Weippert auf ihrem Instagram-Account zu dem rassistischen Vorfall mehrerer Partygäste in einer Bar in Sylt. Sie selbst schäme sich während solcher Momente „so sehr“, Deutsche zu sein.

Die gebürtige Rottweilerin blickt kurz auf die deutsche Geschichte und den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden. Sie berichtet, sie habe selbst jüdische Vorfahren. Und sagt: „Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich finde das so schlimm.“ Weippert fordert für den Vorfall Konsequenzen und richtet sich auch direkt an die Partygäste. Sie meint: „Schämt euch wirklich!“

Die Sache geht Weippert sichtlich nah, während der Aufnahme wischt sie sich mehrmals Tränen aus den Augen. Ihre Stimme ist rau, zudem gestikuliert sie ergriffen.