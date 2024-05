1 Schauplatz der rassistischen Parolen: der Pony Club Kampen auf Sylt. Foto: dpa/Axel Heimken

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen. Das Lokal distanziert sich und kündigt Konsequenzen an.









Ein in den sozialen Netzwerken kursierendes Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, ist auf große Empörung gestoßen. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht zu Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an.