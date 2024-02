„Pseudowut“ grassiert in Baden-Württemberg: Landratsamt Freudenstadt gibt Verhaltenstipps

„Pseudowut“ grassiert in Baden-Württemberg

1 Die Aujeszkysche Krankheit tritt vor allem bei Wildschweinen auf. Foto: pixabay/Didgeman

Die Aujeszkysche Krankheit, auch Pseudowut genannt, hat sich bei Wildschweinen in mehreren Landkreisen in Baden-Württemberg ausgebreitet. Im Kreis Freudenstadt besteht derzeit kein Grund zur Sorge. Das Landratsamt gibt Hunde- und Katzenhaltern allerdings Verhaltenstipps an die Hand.









Bei der Pseudowut handelt es sich um eine Krankheit, die seit Jahren immer wieder vereinzelt bei Wildschweinen in ganz Deutschland auftritt. Nun sorgt allerdings ein Bericht des SWR für Aufsehen, demzufolge sich die Krankheit ausbreite und seit 2020 in 20 Kreisen in Baden-Württemberg nachgewiesen worden sei. Vor allem Haustierhalter dürfte diese Nachricht beunruhigen – denn Hunde und Katzen können sich leicht anstecken und eine Infektion verläuft bei ihnen zumeist tödlich. Die Symptome ähneln denen der Tollwut, weshalb die Aujeszkysche Krankheit auch Pseudowut genannt wird. Ein typisches Krankheitsanzeichen bei Haustieren ist plötzlicher unstillbarer Juckreiz.