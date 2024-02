Gefahr für Hunde und Katzen: Tödliches Tiervirus – wie ist die Lage im Kreis Rottweil?

1 Die Aujeszkysche Krankheit breitet sich unter Wildschweinen aus und kann auch Haustiere betreffen. Foto: dpa-Zentralbild/dpa/Jens Büttner

Unter Wildschweinen in Baden-Württemberg breitet sich Medienberichten zufolge ein für einige Säugetiere tödliches Virus aus. Im Kreis Calw gibt es bereits Hinweise auf infizierte Tiere. Wie ist es im Landkreis Rottweil? Und was, wenn das eigene Haustier infiziert ist? Jörg Hauser, Leiter des Veterinäramts Rottweil gibt Auskunft.









Die so genannte Aujeszkysche Krankheit trete vor allem in der Schwarzwildpopulation in manchen Gegenden von Baden-Württemberg auf, teilt Jörg Hauser, Leiter des Veterinär- und Verbraucherschutzamts Rottweil auf Nachfrage unserer Redaktion mit.