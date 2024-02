Aujeszkysche Krankheit: Wildschwein-Virus tötet Hunde – auch im Kreis Calw?

1 Hunde sollten sich von Wildschweinen fernhalten und nicht an deren Körperflüssigkeiten schnuppern– sonst kommt es schnell zur Ansteckung. Foto: © lightpoet - stock.adobe.com

Im Wald lauert in einigen Gebieten eine ernsthafte Gefahr für Vierbeiner: Unter Wildschweinen breitet sich nämlich eine Viruskrankheit aus, die bei Ansteckung für Hunde und Katzen tödlich verläuft. Greift das Virus auch in der Region um sich? Und wie kann man das eigene Tier schützen?









Es ist ein Alptraum für Hundehalter und Besitzer freilaufender Katzen: Eine Tierseuche breitet sich SWR-Recherchen zufolge in Baden-Württemberg aus. Die Aujeszkysche Krankheit ist eine Viruserkrankung, die vorrangig bei Wildschweinen auftritt. Doch kommen Hund oder Katze mit einem infizierten Tier in Kontakt, ist der eigene Vierbeiner in großer Gefahr. Auch vor dem Kreis Calw scheint die Krankheit nicht Halt zu machen.