Baden-Württemberg Bei Warnstreik-Problemen dürfen Schüler am Montag zuhause bleiben

Am Montag stehen große Teile des öffentlichen Verkehrs im Südwesten still. Auch an den Schulen dürfte es eher ruhig zugehen: Kinder, die vom Warnstreik betroffen sind, dürfen daheim bleiben.