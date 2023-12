Protestaktion in Stuttgart: Polizei schätzt „weit über 1000“ Traktoren

1 Traktoren, wohin das Auge reicht: Die riesige Kolonne hat am Donnerstag die gesamte Stuttgarter Innenstadt in Beschlag genommen, auch die Planie. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Protest der Landwirte in Stuttgart übertrifft offenbar alle Erwartungen. Polizei wie Veranstalter gehen von einer vierstelligen Zahl an Nutzfahrzeugen aus, die die Stadt lahmlegen.









Link kopiert



Die Wut ist groß auf die Bundesregierung. Und die Angst vor der Zukunft ist es auch. Vor wenigen Tagen haben Landwirte die Bundeshauptstadt Berlin in Beschlag genommen. 1700 Traktoren schätzte da die Polizei, die Bauern sprachen von über 3000. Am Donnerstag in Stuttgart nimmt der Protest ähnliche Ausmaße an – offenbar zur Überraschung vieler Beteiligter.