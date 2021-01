Protest gegen Corona-Regeln Autokorso rollt gar nicht erst in Balingen an

Fahren sollte der Autokorso von der Bizerba-Arena durch die Balinger Innenstadt. Ähnliche Proteste sind derzeit bundesweit in vielen Städten unter dem Motto "Freiheitsfahrer" angemeldet. Zumindest in Balingen aber kam der Korso nicht in Gang. Die starken Kräfte der Polizei, die die Autofahrt begleiten sollten, rückten wieder ab.

Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises hatte aus Gründen des Infektionsschutzes für die Veranstaltung, die auch für die kommenden Montagen angemeldet ist, eine ganze Reihe von Auflagen erlassen. Nicht daran teilnehmen durften demnach Personen, die an Covid-19 erkrankt sind oder Symptome aufweisen, ebenso wenig mit dem Coronavirus infizierte Personen sowie all jene, die in den vergangenen zehn Tagen Kontakt mit einem Infizierten hatten.

Außerhalb des eigenen Wagens, etwa vor Beginn und nach Abschluss des Korsos, müssen alle Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Abstand zueinander halten. Der Aufenthalt im Auto ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren, nicht im selben Haushalt lebenden Person gestattet. Wenn sich in einem Wagen nicht ausschließlich Angehörige desselben Haushalts befinden, müssen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wer aufgrund eines Attestes keine Mund- und Nasenbedeckung tragen kann, muss einen Plexiglas-Gesichtsschutz tragen. Die Einhaltung dieser Bestimmungen sollten die Veranstalter sicherstellen.

"Rote Linie überschritten"

Aus deren Sicht war dies indes ein Ding der Unmöglichkeit: Sie sei keine Ärztin, sie könne nicht gewährleisten, dass keiner der Teilnehmer etwa eine erhöhte Körpertemperatur aufweise oder nicht huste, sagt eine Sprecherin. Durch die Auflagen sei eine "rote Linie überschritten", das wolle man sich nicht bieten lassen. Aus Protest sage man den Korso ab.

Einige Teilnehmer reagierten darauf verärgert, viele indes auch mit Verständnis. Mit dem Protest gegen die Corona-Einschränkungen wolle man indes weitermachen, hieß es.

Eine Teilnehmerin verabschiedete sich mit dem Ruf "God bless America, God bless Donald Trump!" ("Gott segne Amerika, Gott segne Donald Trump!"). Inwiefern der noch amtierende US-Präsident dem Balinger Korso doch noch zum Rollen verhelfen kann, blieb indes unklar.