Schwarze Hose, schwarzer Pulli, offene Haare und entspanntes Lächeln: Britische Boulevardzeitungen haben Fotos und Videoaufnahmen veröffentlicht, die Prinzessin Kate zusammen mit ihrem Mann Prinz William beim Einkauf auf einem Bauernmarkt zeigen. Die Aufnahmen wurden am Samstag in Windsor von einem Mann gemacht, der ebenfalls auf dem Markt einkaufte. In Windsor bewohnen die Wales’ Adelaide Cottage, ein Landhaus im Park des Schlosses.

Die „Sun“ veröffentlichte die Bilder, die die 42-jährige Prinzessin gut gelaunt und augenscheinlich fit zeigen, die „Daily Mail“ zog nach. Seit Kate im Januar am Bauch operiert werden musste, gibt es Spekulationen und wilde Gerüchte über ihren Gesundheitszustand. Ein unglücklich gephotoshopter Familienschnappschuss zum britischen Muttertag hatte die Gerüchteküche noch zusätzlich angeheizt.

Lesen Sie auch

Chris Ship, der Royal-Experte des Fernsehsenders ITV, kritisierte auf X die Veröffentlichung der Aufnahmen. Bei dem Marktbesuch habe es sich um einen rein privaten Ausflug der Wales’ gehandelt. Er zitierte eine Quelle, die der Prinzessin nahestehen soll, so: „Wenn und falls Kate mitteilt, was sie hatte, werden viele Menschen sehr bedauern, dass Kate so sehr unter Druck gesetzt wurde, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.“

Die „Sun“ erklärte, warum man sich entschieden habe, die Videoaufnahmen zu zeigen: Man wolle damit „das beenden, was der Palast den ‚Wahnsinn von Social Media’ genannt hat“. Vergangene Woche hatte die Boulevardzeitung in einem Kommentar gefordert, die Prinzessin endlich in Ruhe zu lassen.

Der Palast hatte stets betont, er werde nur Gesundheitsupdates geben, wenn sich an der Lage etwas signifikant ändere. Vorgesehen ist, dass Prinzessin Kate nach Ostern wieder öffentliche Termine wahrnimmt.

Der britische Palast steht allerdings nicht nur im Bezug auf die Prinzessin von Wales im Sturm von Gerüchten und Falschnachrichten. Am Montag mussten die britischen Botschaften in Russland und der Ukraine Behauptungen russischsprachiger Kanäle dementieren, Kates Schwiegervater, König Charles III., sei tot.