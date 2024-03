1 Prinzessin Kate (hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr) wird vermutlich erst nach Ostern wieder öffentlich in Erscheinung treten. Foto: IMAGO/PA Images/IMAGO/Doug Peters

Wie geht es Prinzessin Kate? Nach „Ärmelgate“ steckt die britische Monarchie in der Glaubwürdigkeitskrise. Im Palast will man jetzt keine Fehler mehr machen.









Sogar der niederländische König konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. Fotos seiner Familie seien ja nicht mit Photoshop geschönt, scherzte Willem-Alexander beim Besuch des Örtchens Zuthpen bei einem Bad in der Menge vergangene Woche. In britischen Medien wie der „Sun“ fand man die Bemerkung des Königs gar nicht witzig. Ein „gemeiner Seitenhieb“ gegen Großbritanniens Prinzessin Kate sei das gewesen, schimpfte das Boulevardblatt, das in der Vergangenheit selbst oft nicht eben zimperlich mit den Windsors umgegangen war.