70 Tage war Prinzessin Kate nicht in der Öffentlichkeit zu sehen. Jetzt veröffentlicht ein Promiportal in den USA Paparazzibilder. Die britischen Medien zeigen die Fotos nicht.

Da ist sie. Im Auto neben ihrer Mutter Carole, mit Sonnenbrille auf der Nase. Das US-amerikanische Promi-Portal TMZ hat am Montag Fotos von Prinzessin Kate veröffentlicht. Es ist die erste Sichtung der Frau von Prinz William, seit sich die 42-Jährige Mitte Januar einer Bauch-OP unterziehen musste.

Britische Medien veröffentlichten die Paparazzibilder nicht – schließlich hatte der Kensington Palace darum gebeten, Kates Privatsphäre zu respektieren. „Wir zeigen sie nicht aus Respekt vor ihrem Privatleben, während sie sich von ihrer Operation erholt“, erklärte der Royal-Experte Chris Ship von ITV im Onlinedienst X. Genauso halten es auch die britischen „Yellow Press“-Blätter wie die „Daily Mail“ und die „Sun“.

Laut TMZ wurden die Fotos am Montag in der Nähe von Windsor aufgenommen. Carole Middleton sitzt am Steuer des Wagens, Prinzessin Kate daneben.

Der Palast hatte mitgeteilt, dass die Prinzessin von Wales voraussichtlich erst nach Ostern wieder öffentlichen Termine wahrnehmen werde. Warum genau Kate operiert werden musste, verrät das Königshaus nicht, betonte nur, es handele sich nicht um eine Krebserkrankung.

An Weihnachten grüßte Prinzessin Kate in Sandringham die Menge. Foto: dpa/Joe Giddens

Zuletzt öffentlich gesehen hatte man die 42-Jährige an Weihnachten in Sandringham, als sie mit ihrer Familie den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene besuchte. Das ist 70 Tage her. Im Internet hatten sich Spekulationen über Kates Gesundheitszustand überschlagen. Das Hashtag #whereiskatemiddleton trendete und versammelte die wildesten (und geschmacklosesten) Theorien, wie es der Prinzessin wohl gehe.

Indes sind unautorisierte Paparazzibilder nicht das einzige Unerfreuliche, mit dem die Familie Wales umzugehen hat: Am Montagabend zog Kates Onkel Gary Goldsmith tatsächlich ins britische „Big Brother“-Haus von ITV. Goldsmith ist der jüngere Bruder von Carole Middleton und so etwas wie das schwarze Schaf der Familie. Über seine weltberühmte Nichte verlor er aber noch nie ein böses Wort. Eher wird erwartet, dass Goldsmith gegen Prinz Harry und Herzogin Meghan schießen könnte und damit das zarte Tauwetter zwischen London und Montecito wieder zerstören könnte.