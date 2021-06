Zwei Demos am Samstag in Rottweil

1 Eine Pride-Demo soll es am Samstag in Rottweil geben. (Symbolfoto) Foto: Sommer/dpa

Gleich zwei Demonstrationen sind für Samstag in Rottweil angekündigt. Während am Morgen Gegner "unverhältnismäßiger Corona-Maßnahmen" zusammenkommen wollen, geht es am Nachmittag bei einer "Pride-Demo" gegen Queerfeindlichkeit.

Rottweil - Die Jusos und die Grüne Jugend im Kreis Rottweil laden zur Demo für gesellschaftliche Akzeptanz verschiedenster geschlechtlicher Identitäten und Orientierungen für Samstag, 19. Juni, von 14 bis 15 Uhr ein.

"Gegen unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen" vor dem Landratsamt

Der Treffpunkt ist laut Ankündigung vor dem Alten Rathaus in Rottweil. "Uns ist das Thema sehr wichtig und wir wollen zeigen, dass es auch möglich, ist in Pandemie Zeiten eine Demonstration zu veranstalten", heißt es von seiten der Organisatoren.

Um das Thema Corona geht es am Samstag ab 10 Uhr beim Landratsamt. Wie aus den einschlägigen Foren zu entnehmen ist, ruft Birgit Theurer, die auch die Menschenketten in Dunningen organisiert, zur Teilnahme auf. Laut Stadtverwaltung ist von 10 bis 11 Uhr eine Demonstration in Form einer Menschenkette zum Thema "Gegen unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen". Angemeldet seien etwa 60 Personen. Die notwendigen Hygienemaßnahmen (Mundschutz, Abstand) seien mit der Veranstalterin besprochen worden.

"Kleiner Tipp, innere Schicht rausschneiden."

Diese gibt den Teilnehmern in ihrem Aufruf allerdings gleich Tipps, die der Genehmigungsbehörde nicht gefallen dürften. "Wer ein Attest hat müsse keine FFP2, sondern nur eine OP-Maske tragen, sagt sie und rät: "Kleiner Tipp, innere Schicht rausschneiden."