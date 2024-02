Prävention in Burladingen: So schützen Sie sich vor kriminellen Betrugsmaschen

So schützen Sie sich vor kriminellen Betrugsmaschen

Prävention in Burladingen

1 Häufig versuchen es die Betrüger über das Telefon Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Zum Schutz vor Trickbetrügern wird es im März in Ringingen den Vortrag „Sicher leben – Schutz vor Dieben und Betrügern“ geben. Experten klären dabei über die aktuellen Maschen auf und geben Tipps zum Schutz vor den Kriminellen.









Der Schutz älterer Menschen vor Betrügern ist eine ernste Angelegenheit. Betrüger nutzen oft die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft von Senioren aus, sei es am Telefon, über Whatsapp oder an der Haustür. Es ist wichtig zu erkennen, wie diese Betrugsmaschen funktionieren, um sich davor zu schützen. In Ringingen wird es dazu einen Vortrag geben.