1 Das Seniorenpaar aus Jungingen ist auf eine Telefonbetrügerin reingefallen, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Beamten der Polizeireviere Hechingen und Balingen sowie Postmitarbeitern ist es zu verdanken, dass ein Seniorenehepaar aus Jungingen am Montag einen höheren Bargeldbetrag zurückbekommen hat, nachdem es auf eine Telefonbetrügerin reingefallen ist.















Link kopiert

Jungingen - Bei den Senioren rief um die Mittagszeit eine vermeintliche Bankangestellte an und behauptete, dass die Rentner seit 2016 an einer Glückslotterie teilgenommen hätten und noch Geld dafür bezahlen müssten. Die Senioren wurden so eingeschüchtert, dass sie wie gefordert mehrere tausend Euro Bargeld per Post nach Berlin schicken wollten. Glücklicherweise meldeten sie sich am Nachmittag beim Polizeirevier in Hechingen und zeigten den Betrug an.

Die Beamten fuhren dann sofort zu der Postfiliale, wo das Kuvert aufgegeben wurde. Dieser befand sich jedoch bereits in einem Postfahrzeug. Ermittlungen mit den Postangestellten führte auf die Spur des Lastwagens, der von Beamten des

Polizeireviers Balingen am Abend auf dem Gelände des Hauptpostzentrums gestoppt werden konnte. Bei der Durchsicht der Postsendungen fanden sie den Umschlag mit dem Geld und konnten diesen an die Eheleute zurückgeben.