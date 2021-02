Porträt über Kandidatin Katrin Schindele will für Freudenstadt in den Landtag

Das ist kein Zufall. Im Gespräch wird schnell klar: Die 33-Jährige CDU-Kandidatin und Ingenieurin, die am 14. März in den Stuttgarter Landtag gewählt werden will, weicht Kontroversen gerne aus. Stattdessen betont sie gerne das Positive, das Gemeinsame.

Nachbarschaftshilfe nimmt zu

Statt "Blick zurück im Zorn" schaut sie lieber in die Zukunft, die es zu gestalten gilt. Angesprochen zum Beispiel auf die schleppende Impfkampagne und mangelnden Anti-Corona-Impfstoff meint sie, alles in allem sei der Weg durch die Pandemie bisher ganz gut gelungen. "Unsere Gesellschaft hat sich doch superschnell auf die Krise eingestellt", und erwähnt etwa Nachbarschaftshilfe, die erfreulich zugenommen habe. "Deshalb ist auch der gesellschaftliche Zusammenhalt so wichtig."

Zwar sagt Schindele auch, dass die Stimmung der Menschen derzeit angespannt sei. "Viele kommen jetzt schon auf dem Zahnfleisch daher." Allerdings: Kritik an der Regierung in Berlin oder am CDU-Gesundheitsminister – das vermeidet Schindele auch bei mehrmaligen Nachfragen beharrlich.

Schindele ist 1987 in Freudenstadt geboren, sie wuchs in Hopfau auf, das Abitur machte sie 2007 in Sulz am Neckar. Es folgte ein duales Studium des Maschinenbaus in Stuttgart, seit 2010 arbeitet Schindele als Entwicklungsingenieurin bei einem Automobilzulieferer.

Politisch vom Elternhaus geprägt

Der Hang zu Technik und Naturwissenschaft habe sich bei ihr schon früh gezeigt. "Meine Lieblingsfächer in der Schule waren immer schon Mathe und Physik", sagt sie. Politisch ist die junge Frau mit dem offenen Lächeln und dem dunkelblonden Haarschopf zumindest in Ansätzen vom Elternhaus vorgeprägt. Ihr Vater habe sich bei den Freien Wählern engagiert – und die seien damals ja schon "ziemlich CDU-nah gewesen".

Den Weg zur Jungen Union und zur CDU habe sie allerdings vor allem über ihren Mann gefunden. Das sei 2015 gewesen – in dem Jahr der "Flüchtlingskrise" also, die seinerzeit auch die Kanzlerin Angela Merkel in eine schwere Krise stürzte.

Doch die Flüchtlingskrise habe seinerzeit nichts mit ihrem Beitritt zu tun gehabt, betont Schindele. "Das geschah ganz unabhängig davon." In der CDU ging es dann ziemlich schnell voran, 2020 wurde sie Vorsitzende im Kreisverband Freudenstadt, jetzt versucht sie den Sprung ins Landesparlament.

Ihre "politischen Kernziele" für den Landkreis Freudenstadt beschreibt sie mit den Stichworten "Infrastruktur" (Straßen, Brücken, Öffentlicher Nahverkehr, Kindergarten, Schulen, Breitbandausbau und "auch unsere intakte Natur") sowie "Wirtschaft und "gesellschaftlicher Zusammenhalt".

Offene Kritik am schleppenden Ausbau des Digitalen im Land äußert sie dagegen nicht. Natürlich muss man der Kandidatin auch die Gretchenfrage stellen. Ob denn die CDU eine Koalition mit den Grünen weiterführen würde? Dem Thema weicht sie geschickt aus. "Wir kämpfen um jede Stimme". Anschließend müsse man schauen, welche Koalition möglich sei.

Vereine sind für sie keine Nebensache

Was in ihrer Vita sofort ins Auge springt, ist das große Engagement der jungen Frau in Vereinen. Im Sportverein Hopfau habe sie etwa fast 20 Jahre lang Fußball gespielt, außerdem sei sie Mitglied in der Fahrradgruppe Baiersbronn, Mitglied in der Trachtenkapelle Mitteltal, im Trachten- und Blasorchester Baiersbronn und im Kleintierzuchtverein Mitteltal.

Vereine und Vereinsleben sind für sie keine Nebensache. "Das ist ganz essenziell", sagt sie. Dabei gehe es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, der unerlässlich sei. Es gehe dabei auch um "unsere Identität und unsere Kultur".

"Das ist einer der Schwerpunkte, die ich politisch setzen will", so Schindele. Fußball spielt sie allerdings nicht mehr. "Ich habe meine Kickschuhe an den Nagel gehängt. Alles zu seiner Zeit." Statt auf den Fußballplatz zieht es Katrin Schindele jetzt in den Landtag.

