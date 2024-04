Angriff auf den Blitzeranhänger in Rottenburg

1 Der Rottenburger Blitzeranhänger wurde mit schwarzer Farbe besprayt. Foto: Nowotny

Unbekannte haben den Blitzeranhänger auf der B 28 nach Rottenburg besprayt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen öffentlicher Störung.









Für viele Autofahrer sind Blitzer ein Störfaktor, selbst kleine Geschwindigkeitsüberschreitungen können schon zu unangenehmen Strafen führen. Immer wieder kommt es deswegen zu Vandalismus an den Radarkontrollen. So wurde beispielsweise 2020 der Horber Blitzeranhänger „Marvin“ gesprengt oder eine stationäre Messanlage in Wildberg 2023 mit roter Farbe beschmiert.