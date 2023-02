Vandalismus in Wildberg

2 Die Facettenringe der Radarsäule, hinter denen Kamera und Blitzer sind, wurden mit Farbe beschmiert. Foto: Thomas Fritsch

In Gültlingen wird die stationäre Radarsäule in der Deckenpfronner Straße mit roter Farbe beschmiert. Und das, obwohl die Säule gar nicht in Betrieb war.















Wildberg-Gültlingen - Nicht einmal eine Woche ist seit der mutwilligen Zerstörung eines mobilen Lasermessgeräts in Wildberg ins Land gezogen, schon ist der nächste Blitzer beschädigt worden. Dieses Mal allerdings die Radarsäule in der Deckenpfronner Straße im Stadtteil Gültlingen.

Und die Beschädigung ist nicht zu übersehen. Mit knallroter Farbe wurde die Säule beschmiert und die Sicht der Kamera verdeckt. Am Montag wurde der Schaden dem Landratsamt Calw gemeldet. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim am Donnerstag bekanntgab, habe ein bislang unbekannten Täter im Verlauf des letzten Januarwochenendes die Radarsäule beschmiert.

Blitzer nicht in Betrieb

Doch wie bereits bei dem zerstörten Messgerät vergangener Woche können zum Tathergang keine Angaben gemacht werden, unterstreicht Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landratsamts. Der Schaden an der beschmierten Blitzersäule wird auf circa 2000 Euro geschätzt, gibt Dinkelaker auf Nachfrage unserer Redaktion bekannt. Dies wird auch von der Pressemitteilung der Polizei am Donnerstag bestätigt.

Der Blitzer sei zum Tatzeitpunkt jedoch nicht in Betrieb gewesen, betont Dinkelaker. Bevor die Anlage allerdings wieder in Betrieb genommen werden kann, müssen die Facettenringe der Säule ersetzt werden, erklärt Dinkelaker. Hinter diesen Ringen sitzt die Kamera und der Blitz.

Reinigung nicht möglich

Aufgrund der Farbe ist eine Reinigung der Ringe nicht möglich – deswegen müssen neue her. Und obwohl die Farbe an der Säule selbst – also zwischen den Facettenringen – den Betrieb des Blitzer nicht einschränkt, versuche das Landratsamt die Säule "soweit möglich zu reinigen", erläutert die Pressesprecherin.

Der Polizeiposten in Wildberg hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07452/9 30 50 beim Polizeirevier in Nagold zu melden.