1 28. Dezember 2019: Vor 4060 Zuschauern feiern die Schwenninger Panthers gegen Tübingen in der Helios Arena ihre Premiere. Foto: Michael Kienzler

Nun steht es fest. Die wiha Panthers Schwenningen werden definitiv vier Hauptrunden-Heimspiele in der ProA in der Helios Arena austragen.















Möglich machen die "Big-4-Events" ein neuer Sponsor der Panthers. Unabhängig davon, dass die Zuschauerzahlen beim Schwenninger ProA-Ligisten bislang in dieser Saison in der Deutenberghalle hinter den Erwartungen zurückblieben, halten die Verantwortlichen der Panthers an den vier bereits vor der Runde verkündeten Spielterminen in der Helios Arena fest. Folgende Hauptrunden-Termine sind dort geplant: Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr: Römerstrom Gladiators; Samstag, 7. Januar, 19 Uhr: Kirchheim Knights; Samstag, 15. April, 19 Uhr: Baskets Münster und Samstag, 29. April, 19.30 Uhr: Tigers Tübingen.

Der Blick zurück

Also fast auf den Tag genau drei Jahre nach dem ersten – und bislang einzigen -sportlichen Ausflug der Panthers in die Helios Arena kehren die "Raubkatzen" ins "Wohnzimmer" der Wild Wings am 30. Dezember zurück.

Der 28. Dezember 2019 ist als Meilenstein in die Geschichte des Basketballs in Villingen-Schwenningen eingegangen. Beim "Basketball Super Slam" wurde erstmals in der Vereinsgeschichte ein Spiel in der großen Arena vor 4060 Zuschauern ausgetragen. Damals stellten die Panthers einen Zuschauerrekord auf und besiegten die Tigers Tübingen in einem denkwürdigen Spiel mit 72:65.

Mit dem Mega-Event hatten die wiha Panthers damals gezeigt, dass Basketball in der Doppelstadt längst salonfähig geworden war und das Potenzial mitbringt, sich in der Region als zweite große Sportart neben dem Eishockey zu etablieren.

Ein großes Paket

Wer damals beim größten je in der Schwarzwaldregion ausgetragenen Basketballspiel dabei gewesen ist, weiß genau, wie begeisternd ein solches Eventspiel für die ganze Familie ist.

Neben der jeweiligen Basketballpartie wird bei den vier Eventspielen auch für ein vielfältiges Rahmenprogramm gesorgt sein.

Stimme von Geschäftsführer Michael Krivanek

"Wir hatten schon nach unserem ersten Spiel in der Helios Arena im Jahr 2019 vor, häufiger Heimspiele auf der großen Bühne auszutragen", berichtet Panthers-Geschäftsführer Michael Krivanek. "Unglücklicherweise hat uns die Corona-Pandemie hier enorm ausgebremst. Durch die Zuschauerbeschränkungen war es in den vergangenen Jahren leider für uns nicht möglich, in die Helios Arena zurückzukehren. Umso dankbarer sind wir unserem neuen Sponsor, der uns mit seinem finanziellen Engagement ermöglicht, diese vier Hauptrundenpartien dort auszutragen. Der Ticket-Vorverkauf für die vier ProA-Spiele in der Helios Arena hat an diesem Mittwoch begonnen.